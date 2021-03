Lohusa Pijama Takımları : Lohusa Çarşısı

Lohusa pijama takımları doğum sonrası anneler için istedikleri rahatlığı sağlayacak şekilde özel olarak üretilmiş kıyafetlerdir.

Lohusa pijama takımları doğum sonrası anneler için istedikleri rahatlığı sağlayacak şekilde özel olarak üretilmiş kıyafetlerdir. Son yıllarda birçok kadın normal kıyafet yerine bu pijama takımlarını tercih ederek hem bakımlı hem de konforlu hissetmenin keyfini çıkarmıştır.

Doğum sonrası kiloları hemen verilemeyeceği için bu dönem kadınlar için daha dikkatli olmaları gereken dönemdir. Bol ve sıkmayan kumaşları ve özel dikiş yöntemleriyle içinde rahatça hareket edebileceğiniz modeller için Lohusa Çarşısı sitesine girerek sipariş vermeniz yeterlidir.

Doğum sonrası karın bölgesi bir kadın için en hassas bölgelerden biri olur ve giydiği kıyafetin o bölgeye değmemesi, rahatsız etmemesi gerekir. Lohusa pijama takımları anneye hiçbir rahatsızlık vermeyecek şekilde ve vücudunu koruyacak şekilde üretilmiştir. Yumuşak kumaşları ile geceleri deliksiz bir uyku uyuyacak, gündüzleri çok rahat hareket ederek kendinizi ekstradan yormamış olacaksınız.

Kumaş türleri mevsimlere özel üretilen takımlar pamuklu, penye, saten gibi birçok seçeneğe sahiptir. Kolay yıkanan ve uzun süre kullanılabilen takımlar her bütçeye uygun setleriyle yeni anne olmuş kadınları kıyafet seçme zahmetinden kurtarır.

Gecelikli, sabahlıklı takımlar ile tek seferde tüm ihtiyaçlarınızı karşılamış olursunuz. Ayrıca terlik, saç bandanası, tercihe göre şal seçenekleri ile de birçok beğeneceğiniz aksesuar çeşitleri mevcuttur. Misafirlerinizi karşılarken ya da evinizde bebeğinizle ilgilenirken kendinizi bakımlı hissedecek ve moral olarak da yüksek olduğunuzu fark edeceksiniz.

Lohusa Pijama Modelleri

Lohusa dönemine özel olarak üretilen lohusa pijama takımları yaz aylarında serin tutacak ve terletmeyecek, kış aylarında ise sıcak tutan özel kumaşlara sahiptir. Lohusa pijama modellerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Lohusa sabahlıklı pijama modelleri

-Lohusa gecelikli pijama modelleri

-Kadife lohusa pijama modelleri

-Desenli lohusa pijama modelleri

Kadınların içinde rahat hareket edecekleri şekilde ve asla sıkmayacak bol kesimlerle dikilmişlerdir. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran şık takımlar kendinizi hiç olmadığınız kadar rahat ve şık hissetmenizi sağlar. Terlemeye ve üşümeye engel olduğu için de sizi soğuk algınlığından ve diğer hastalıklardan korur ve böylece bebeğinizi de korumuş olur.

Bebeklerini ilk aylarda sıklıkla emzirmesi gereken kadınlar için özel açılır kapanır yakalıklara sahip modeller sizi büyük yükten kurtarır. Bebeğinizi ihtiyacı olan her an kolayca ve her yerde emzirebilir ve aynı zamanda kendi rahatlığınızı da sağlayabilirsiniz.

Lohusa Pijama Fiyatları Nasıldır?

Her bütçeye uygun fiyat politikasıyla renk renk lohusa pijama takımı Lohusa Çarşısı’nda sizi bekliyor. 100 TL’den başlayan uygun fiyatlarıyla dilerseniz tek parça ürünlerden satın alabilir ya da set halinde ürünleri inceleyebilirsiniz.

Çeşitli indirim fırsatları ve kampanyalar ile oldukça uygun fiyatlarla dilediğiniz takımın sahibi olabilirsiniz. Hijyenik koşullara uygun olarak üretilmiş her modelin kalitesi eşit şekilde yüksektir ve bir kere denedikten sonra vazgeçemediğiniz parçalardan biri olacaktır.

Her bedene uygun modeller ile kendiniz için en rahat modeli bulup kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Soft renklerin çoğunlukla tercih edildiği modellerde kırmızı, siyah, bordo gibi isteğe göre göz alıcı renkler de kullanılır ve annelerin beğenisine sunulur.

Annelerin Vazgeçilmezi Lohusa Pijamaları

Lohusa pijama takımları her bedende ve çeşit çeşit renk seçenekleriyle ülkenin neresinde olursanız olun kolaylıkla sipariş verebileceğiniz modeller ile sizleri bekliyor. Sabahlıklı modeller, gecelikli modeller, uzun kollu, kısa modeller ve daha onlarca farklı tasarım ile zevkinize uygun modeli seçmeniz biraz zor olacak.

Doğum sonrası annelerin ihtiyacı olan rahatlığı sonuna kadar sağlayan modeller çoğu kadının vazgeçilmez kıyafetleri oldu. Misafir karşılamak için de evde tek başınıza bebeğiniz ile vakit geçirmek için de uygun olan modeller anneleri birçok zahmetten ve vakit kaybından kurtarıyor.

