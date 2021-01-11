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Lokman Hekim Üniversitesi eleman ilanı açtı

Lokman Hekim Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Lokman Hekim Üniversitesi eleman ilanı açtı
11 Ocak 2021 Pazartesi 11:27

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Basın İlan Kurumu'na eleman alım ilanı verdi. İlanda "Üniversitemize  bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri   Yönergesi’nin   ilgili   maddelerinde   belirtilen   koşullara   göre   öğretim   elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

11 kişinin alınacağı ilana son başvuru tarihi ise 25 Ocak 2021 saat 17.00 olarak açıklandı.

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Etiketler; #lokman hekim üniversitesi #eleman alımı
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