Lokman Hekim Üniversitesi eleman ilanı açtı

Lokman Hekim Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, Basın İlan Kurumu'na eleman alım ilanı verdi. İlanda "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

11 kişinin alınacağı ilana son başvuru tarihi ise 25 Ocak 2021 saat 17.00 olarak açıklandı.

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