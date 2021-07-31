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Lokman Hekim Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim elemanı alacaklarını açıklandı

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim elemanı alacak
31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Lokman Hekim Üniversitesi'ne bağlı birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği,  09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 13 Ağustos olarak açıklanmıştır.


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