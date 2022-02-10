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Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü, 12 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Şubat 2022 Perşembe 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Lokman Hekim Üniversitesi'ne bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma  Yönetmeliği,  09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

 

İlan için başvurular 10 Şubat 2022 ile 24 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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