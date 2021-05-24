Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Lokman Hekim Üniversitesi'nin 23 öğretim üyesi alımı yapacağı öğrenildi

Lokman Hekim Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 24 MAYIS 2021 - 07 HAZİRAN 2021

Son Başvuru Tarihi : 07 HAZİRAN 2021 Saat: 17.00



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