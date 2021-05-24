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Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Lokman Hekim Üniversitesi'nin 23 öğretim üyesi alımı yapacağı öğrenildi

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:10

Lokman Hekim Üniversitesi birimlerinde istihdam  edilmek  üzere,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  12.06.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî  Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi                                          : 24 MAYIS 2021 - 07 HAZİRAN 2021

Son Başvuru Tarihi                                   : 07 HAZİRAN 2021 Saat: 17.00


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