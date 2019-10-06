LOOP, geleceğin eğitimini verecek

Bilgi Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen öğrenme ve gelişim platformu LOOP, dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik gibi 21. yüzyılı şekillendirecek eğitimleri verecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, gelişimi destekleyen, yeniliğe önem veren kurumlarla, önde gelen eğitim organizasyonlarını buluşturan bir öğrenme platformu olarak tasarlanan "LOOP"u (Learn on Organisations and People) hayata geçirdi. 21. yüzyılın yetkinliklerine göre belirlenecek programlar dijital dönüşüm, inovasyon, sosyal inovasyon, girişimcilik, eğitim teknolojileri, eğitim yönetimi, finans, fintech'in yanı sıra bireysel, profesyonel ve kurumsal gelişime odaklanacak. Santralistanbul Kampüsü'nde yapılan tanıtım stoplantısında iİş birliğine dair detaylar ve gelecek planları kamuoyu ile paylaşıldı. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Yenisey, öğrenmenin farklı biçimlerde hayat boyu devam ettiğini ve LOOP'un da buna hizmet edeceğini belirtti.

Küresel marka hedefi

BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral ise LOOP'un bir performans platformu olduğunun altını çizen konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "LOOP küresel bir marka yaratma hedefiyle, bünyesinde çok çeşitli programla hayata geçirildi. Bu programlar kurumlara, bireylere ve örgütlerin gelişimine katkı sağlayacak. Günümüzde profesyonellerin sahip olduğu becerilerin öneminin azaldığı ve yetkinliklerin öneminin arttığını görüyoruz. Biz LOOP ile yetkinliklerin artmasına odaklanıyoruz, uzun vadede fark yaratacağın yetkinlikler olduğuna inanıyoruz. LOOP ile standart bir eğitim sunmaktan ziyade kurumların ve bireylerin ihtiyaç ve arzularına yönelik programlar hazırlayacağız."

Dünyaya açılacak

Etkinlikte iş birliği yapılan eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Kurumlar ve Yetenekler Birlikte Gelişirken Paneli" de düzenlendi. Enocta CEO'su Ahmet Hançer, LOOP'ta verilen eğitimlerin dünyaya açılacak nitelikte olacağının altını çizerek, "Amerika'da kurumların insan gelişimi için harcadığı para kişi başına 1200 Dolar. Türkiye'de yüzde 70 civarı yetenek açığı olmasına rağmen kişi başı 450 TL harcanıyor. LOOP sayesinde bilginin akredite olmasını sağlayacağız" dedi.