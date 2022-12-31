LPG Dönüşüm ve Otogaz Sistemleri

Otogaz; ucuz, verimli ve alternatif yakıt pazarında yaygın olarak kullanılması nedeniyle Türkiye'deki en popüler yakıtlardan biridir.

Güvenli ve çevre dostu bir yakıt olması, dünya çapında birçok devlet tarafından desteklenmesi ve birçok teşvik sayesinde otogaz sistemleri kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde tüm ülkelerin en büyük küresel sorunu olan çevre kirliliği sorununu azaltmak için sıvılaştırılmış petrol gazı kullanımının artırılması en iyi çözümlerden biridir.

LPG Dönüşüm Fiyatları Ne Kadar?

LPG dönüşüm kitleri, Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmekte olup, montajı yapıldıktan sonra araçlarda yüksek performans göstermesi sayesinde ekonomiye ve çevreye önemli katkı sağlamaktadır. Günümüzde LPG dönüşüm uygulama alanları otomobiller, arazi araçları ve benzinle çalışan bazı hafif ticari araçlardır.

LPG dönüşüm fiyatları seçilen firmaya göre değişiklik gösterir. Döviz kurunun ve akaryakıt fiyatlarının sürekli artması da LPG dönüşüm maliyetini artıran hususlar arasında yer alıyor.

BRC Merkez Servis Otogaz Hizmetleri

%100 müşteri memnuniyetini kendine ilke edinen BRC merkez servisin, en büyük reklamı memnun müşterilerin tavsiyesidir. Bir aracın otogaz dönüşümünü yaptığımızda aracın herhangi bir nedenden dolayı bize problemli gelmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tüm bu hassasiyetlere rağmen garanti kapsamında veya garanti dışı bir araç servisimize geldiğinde güler yüzlü servis elemanlarımız sorununuzu en hızlı şekilde çözecektir.

BRC Merkez servis, araçların otogaz montajını emanet eden veya herhangi bir arıza için ziyarete gelen araç sahiplerine en kısa sürede ve bekletilmeden hizmet vermektedir. Montaj sonrası servis konusunda en hızlı ve garantili çözümleri sunan firmamız, düzenli bakım ve denetimler için gerekli hassasiyeti de göstermektedir. Zaman hepimiz için en değerli varlıktır. Ayrıca kalite ve özenle ödün vermeden hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz ‘‘Tam zamanında’’ ilkesi ile kusursuz hizmet sunmaktır.

Tamamen eğitimli uzmanlardan oluşan özel ekibimizle aracınızın otogaz dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, deneyimimize ve daha fazla gelişme anlayışımıza dayanarak mümkün olan en iyi hizmeti sunmaktır.

Hedeflerimizden biri de en kaliteli ürünleri en iyi işçilikle uygun fiyatlarla buluşturmaktır.