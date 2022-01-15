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LPG istasyonunda yangın paniği

Bolu'da LPG istasyonunun yanındaki barakada çıkan yangın paniğe yol açtı

LPG istasyonunda yangın paniği
15 Ocak 2022 Cumartesi 09:55

Bolu'nunn Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nin girişinde yer alan LPG istasyonunun yanında bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Barakanın çatısında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden istasyon çalışanları, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, LPG istasyonuna giden yollar kapatıldı.

Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu istasyona sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken baraka kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #lpg istasyonu #bolu yangın #lpg yangın
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