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Lüks araçta kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili AKP'li Dağ'dan açıklama

Araç içerisinde uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gözaltına alınan kişinin özel kalemi olduğu iddialarını yalanladı. Dağ, zanlının genel merkez büro personeli olduğunu açıkladı

Lüks araçta kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili AKP'li Dağ'dan açıklama
26 Mart 2021 Cuma 15:31

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilmişti…

İçişleri Bakanlığı ise, görüntüleri tepki çeken Ayvatoğlu’nun gözaltına alındığını açıkladı.

DANIŞMAN İDDİASINA RET

İddialara ilişkin AKP İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti:

* Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir.

* Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir.

* Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız.

Etiketler; #kürşat ayvatoğlu #izmir #Hamza Dağ
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