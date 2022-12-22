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Lüksemburg Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Lüksemburg Büyükelçiliğine sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere sekreter alımı yapılacak

Lüksemburg Büyükelçiliğine sekreter alınacak
22 Aralık 2022 Perşembe 10:27

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Lüksemburg / Lüksemburg’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 22 Aralık 2022 Perşembe günü TSİ 10:00 ile 26 Ocak 2023 Perşembe günü TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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