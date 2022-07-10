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Lunaparkta acı ölüm! Gondoldan düştü!

Malatya'da lunaparkta, arkadaşlarıyla birlikte gondola binen Ahmet Kaya (26), güvenlik kemerinin açılması sonucu düştü. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Lunaparkta acı ölüm! Gondoldan düştü!
10 Temmuz 2022 Pazar 14:19

Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya’nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #lunapark #ölüm #gondol ölüm
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