SONGÜL KARLI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU, KARAR...
SONGÜL KARLI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU, KARAR...
0
ETLERİ POŞETLE TAŞIMAYIN!
ETLERİ POŞETLE TAŞIMAYIN!
0
BU KIZIN DUYGULARA ALERJİSİ VAR!
BU KIZIN DUYGULARA ALERJİSİ VAR!
0
BODRUM'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU
BODRUM'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU
0
banner776

LYS birincisi katilden ilginç sözler: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

Konya'da komşuları olan kuyumcu Yusuf Şahin'i tabanca ile vurarak öldüren 27 yaşındaki Osman Yavuz çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 2014 yılında LYS birincisi olduğu öğrenilen Yavuz, öldürdüğü Şahin ile bir husumetinin olmadığını söyledi. Yavuz, Şahin'e karşı 5 yıldır devam eden bir nefretinin olduğunu belirterek, "Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir" ifadelerini kullandı

LYS birincisi katilden ilginç sözler: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir
06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:23

Olay, önceki gün saat 12.40 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

 

NEFRET DUYUP ÖLDÜRMÜŞ

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sek edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz'un ifadesinde, öldürdüğü komşuları Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. 5 yıldır Şahin'e nefret duyduğunu anlatan Yavuz, ''Aramızda husumet yoktu. Ben de takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri  korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum. Fakat ben de bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum" dedi.

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip, çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi. Yavuz, ''Silahı elime aldım. 2 tane şarjör vardı ve yanıma aldım. Yusuf'un dükkanına gittim. Dükkan kalabalıktı. Müşteriler çıktı. Ancak yanında çalışan çocuk kaldı. Onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı. O çıkmayınca dükkana girdim. Olayın bir gün öncesinde ben kendisini gördüğümde üst tarafında göğüs kısmında bir şişkinlik vardı ve bana gösteriyordu. Ben de oranın çelik yelek giydiğini düşündüm. Olay anında da çelik yelek olduğunu düşündüğüm kısma doğru ateş etmeye başladım. Yaptığım atışın hepsini kendisine denk gelmedi. Bir tanesi karın kısmına doğru geldi ve oradan kan çıktığını gördüm. Sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir. Benim dışında herhangi başka bir kişi de bu eylemi yapabilirdi. Olaydan sonra eve gittim. Olay nedeniyle pişman değilim" diye konuştu. 

LYS BİRİNCİSİYMİŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS)  bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı. O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #kuyumcu cinayeti #ölüm #lys birincisi katil
Önceki Haber
Kendisini 3 yıldır taciz eden kişiyi öldürmüştü! Genç kız ilk duruşmada tahliye edildi
Sonraki Haber
Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
Bu görüntüler defalarca izlendi! Hayatında ilk kez badem yiyen sincap...
Bu görüntüler defalarca izlendi! Hayatında ilk kez badem yiyen sincap...
0
Kız meselesi yüzünden başlayan tartışma ölümle bitti
Kız meselesi yüzünden başlayan tartışma ölümle bitti
0
Dicle Üniversitesi 19 kişi alacak
Dicle Üniversitesi 19 kişi alacak
0
Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
Konya'da minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
0
Kendisini 3 yıldır taciz eden kişiyi öldürmüştü! Genç kız ilk duruşmada tahliye edildi
Kendisini 3 yıldır taciz eden kişiyi öldürmüştü! Genç kız ilk duruşmada tahliye edildi
0
Mezuniyet töreninde konuşmayı engellemeye çalışan dekan protesto edildi
Mezuniyet töreninde konuşmayı engellemeye çalışan dekan protesto edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.