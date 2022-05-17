İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
0
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
0

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 70 kişi alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 70 personel alımı yapacağını açıkladı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 70 kişi alacak
17 Mayıs 2022 Salı 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 70 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 


Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 16.05.2022–27.05.2022 (23.59) tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sonraki Haber
Başkan Soyer: Kaftancıoğlu kararı tam bir demokrasi ayıbı!
Arkadaşları ile dereye giren çocuk boğuldu!
Arkadaşları ile dereye giren çocuk boğuldu!
0
Benzersiz Tasarıma Sahip Kadın Tişört Modelleri Cix Spor’da
Benzersiz Tasarıma Sahip Kadın Tişört Modelleri Cix Spor’da
0
Çaya zam gelince market çalışanı rafları böyle boşalttı!
Çaya zam gelince market çalışanı rafları böyle boşalttı!
0
Türkiye'deki genç sayısı açıklandı!
Türkiye'deki genç sayısı açıklandı!
0
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.