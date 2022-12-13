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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personel alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personel alacak
13 Aralık 2022 Salı 10:49

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 11 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 12.12.2022 – 26.12.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

Etiketler; #personel alımı
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