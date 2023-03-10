Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personel alımı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı (ANKARA) birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 5 (Beş) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.