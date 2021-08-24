Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda yer verilen bölüm mezunlarından yazılı ve sözlü giriş sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

İlan için başvurular 25 Ağustos 2021 ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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