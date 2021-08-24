EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
EMİNE ÜN'ÜN ACI GÜNÜ!
0
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
232 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
0
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
DOĞUM SANCISI GELİNCE...
0
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
İZMİR'DE 285 KONUT SATIŞI ÇIKTI
0

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 50 kişi alacak
24 Ağustos 2021 Salı 11:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Maden  ve  Petrol  İşleri  Genel  Müdürlüğüne,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına   İlişkin  Esaslar” çerçevesinde istihdam edilmek  üzere;  aşağıda  yer  verilen  bölüm  mezunlarından yazılı ve sözlü  giriş  sınavı sonucunda 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı pozisyonlarına toplam 50 personel alınacaktır.

İlan için başvurular 25 Ağustos 2021 ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
 

Önceki Haber
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
Sonraki Haber
Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
Yanan evi için ev sahibini suçladı ama...
Yanan evi için ev sahibini suçladı ama...
0
Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
0
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
Haliç Üniversitesi 63 kişi alacak
0
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
İstinye Üniversitesi 64 kişi alacak
0
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
28 Şubat davasında AYM'ye çağrı
0
Ezik şeftali kavgası büyüdü: 4 yaralı, 13 gözaltı
Ezik şeftali kavgası büyüdü: 4 yaralı, 13 gözaltı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.