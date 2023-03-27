Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
27 Mart 2023 Pazartesi 10:53

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, ilanda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.


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