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Madenciden yürek yakan fotoğraf: Geriye bir tek ben kaldım!

Madenciden yürek yakan fotoğraf: Geriye bir tek ben kaldım!
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:58

Bartın’ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” dedi.

​TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #amasra #patlama #haber
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