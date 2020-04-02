Madenciler açlık tercihine zorlanamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında maden ocaklarında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğunu belirterek, “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun da benzer karar alması gerekmektedir. TKİ’nin yanı sıra rödovans ve işletme hakkı devirleriyle başta Soma olmak üzere devlet tarafından işletilmeyen tüm kömür madenleri ile özel sektöre ait maden işletmelerinde de üretim amaçlı çalışma durdurulmalıdır. Madenciler koronavirüs ya da açlık tercihine zorlanamaz” dedi.

CHP’li Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Mart’tan itibaren kuruma ait maden ocaklarında üretimi durdurduğunu, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madencinin üç vardiya halinde çalışmasına karar verildiğini anımsattı. Özel, “Diğer kömür madenleri için de benzer bir karar alınması gerekmektedir. Küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri benimsenmiş, yine özel sektör için de benzer tavsiyelerde bulunulmuştur. Madenler gibi, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı, hijyen koşullarının sağlanmasının güç olduğu işletmelerde bir önlem alınmamıştır. Koronavirüs vakasına bir madencide rastlanılması durumunda bu virüsün tüm maden ocağına ve madenlerin bulunduğu yerleşim birimlerine hızla yayılmasının engellenmesinin güçlüğü ortadadır. Bu nedenle madenlerde bir an önce önlem alınması gerekmektedir” dedi. Özel, şunları kaydetti:

Üretim durdurulmalı

“Tüm bu nedenlerle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun da TTK gibi benzer bir karar alması gerekmektedir. TKİ’nin yanı sıra rödovans ve işletme hakkı devirleriyle başta Soma olmak üzere devlet tarafından işletilmeyen tüm kömür madenleri ile özel sektöre ait maden işletmelerinde de üretim amaçlı çalışma durdurulmalıdır. Madencilerin ve ailelerinin geleceğini tehlikeye atmak doğru değildir. TTK, Zonguldak’taki ocaklar için böyle bir karar almışken, TKİ’nin alınması gereken tedbirlere duyarsız kalması kabul edilemez. TKİ, esas işveren olması nedeniyle rödovans usulüyle maden işletme haklarını devrettiği tüm maden şirketleriyle bir araya gelmeli ve madencilerin sağlığını korumak amacıyla üretimi durdurmalıdır.

Acil tedbir alınmalı

Kömür madenlerinde üretimin durdurulması kararının verilmesinin ardından, madencilerin ailelerini geçindirebilmeleri için TKİ ve maden şirketlerinin elde ettikleri gelir oranında işçilerin ücretlerini ödemeye devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Madenciler koronavirüs ya da açlık tercihine zorlanamaz. Özel sektöre ait maden işletmelerinde de benzer kararlar alınması gerekmektedir. Bu konuyu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşıyarak takipçisi olmaya devam edeceğiz. Başta Soma gibi geçimini madencilikle sağlayan ilçelerimizin ve yerleşim birimlerimizin koronavirüs salgınını en hafif şekilde atlatabilmesi için bu tedbirler bir an önce alınmalıdır.”