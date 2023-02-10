Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde maden işçileri, depremden 101 saat sonra İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz’ı enkaz altından sağ çıkardı. 

10 Şubat 2023 Cuma 13:42

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nden deprem bölgesine gidip, arama- kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde afetin 101’inci saatinde enkaz altındaki anne İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz’ı kurtardı. Yer altında anne ve oğlunu kurtarma görevini yürüten maden işçisi, açılan tünelden nefes nefese çıkarken, arkadaşlarına sarılarak soluklandı. Sevinç yaşayan maden işçisi, anne Ayaz’a yönelerek, “İhlas, bak 'Alacağım' dedim, aldım. Oğlunu da aldım” dedi.

Yiğit Ayaz ise ‘Hoş geldin Yiğit’ denilerek karşılandı. Anne ve oğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. 


Kaynak: DHA
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