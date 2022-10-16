SON VİDEOLARI GÜNDEM OLDU
SON VİDEOLARI GÜNDEM OLDU
0
HASTANE ÇATISINDA KORKUNÇ MANZARA!
HASTANE ÇATISINDA KORKUNÇ MANZARA!
0
BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ
BİLLUR KALKAVAN HAYATINI KAYBETTİ
0
AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
0

Madendeki patlamada ölen 41 madencinin ailelerine verilecek yardım miktarı belli oldu!

Madendeki patlamada ölen 41 madencinin ailelerine verilecek yardım miktarı belli oldu!
16 Ekim 2022 Pazar 08:34

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 madencimizin şehit olduğu maden patlaması Türkiye'nin yüreğini yaktı. Şehit yakınlarının yalnız bırakılmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere toplamda 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacağını dile getirdi. 


Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında önceki gün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

"AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sık sık maden şehitlerinin yakınlarının yalnız bırakılmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

AİLELERE 1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

Etiketler; #bartın #maden patlaması #yardım #erdoğan #haber
Önceki Haber
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu Bartın'da: Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor?
Bakan Bozdağ'dan Bartın açıklaması: Tüm yönleriyle soruşturulacak!
Bakan Bozdağ'dan Bartın açıklaması: Tüm yönleriyle soruşturulacak!
0
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü!
Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü!
0
Erdoğan Bartın'da açıklama yaptı: Kader planına inanıyoruz!
Erdoğan Bartın'da açıklama yaptı: Kader planına inanıyoruz!
0
Sevgilisini öldürdü, çöp toplama merkezine attı!
Sevgilisini öldürdü, çöp toplama merkezine attı!
0
Sosyal medyada Bartın paylaşımı yapan 12 kişiye soruşturma!
Sosyal medyada Bartın paylaşımı yapan 12 kişiye soruşturma!
0
Madendeki patlamadan iki dakika ile kurtuldu!
Madendeki patlamadan iki dakika ile kurtuldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.