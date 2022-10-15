Madendeki patlamada ölen işçilerin isimleri belli oldu!

Dün akşam 18.15'te Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Olay yerinde incelemeler yapan ve ara ara son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada ölenlerin kimliklerini açıkladı

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat edenlerin isimleri:

Ali Doğru

Aziz Köse

Berkay Pınarcıoğlu

Emrah Kaval

Enes Aydın

Ercan Akdeniz

Fikret Kansız

Gökhan Mercan

Murat Ergin

Rahman Özçelik

Ramazan Özer

Selçuk Ayvaz

Serkan Nakaş

Şuayip Okul

Yener Saygın

Mehmet Kara

Rasim Bulut

Sabri Akdere

Murat Öztan

Serhat Kahraman

Suat Demirkıran

Yasin Çelik

Gürdal Serenli

Orhan Altun

Emrah Kaya

Rıdvan Acet