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Madendeki patlamada ölen işçilerin isimleri belli oldu!

15 Ekim 2022 Cumartesi 07:55

Dün akşam 18.15'te Bartın'daki madende hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Olay yerinde incelemeler yapan ve ara ara son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada ölenlerin kimliklerini açıkladı

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün saat 18.15 sıralarında yeraltında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez saat 06.10'da feci kazada ölenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlama ile ilgili bilgiler veren Bakan Soylu hayatını kaybeden 26 kişinin isimlerini açıkladı. İşte Bartın'daki maden kazasında vefat edenlerin isimleri:

Ali Doğru
Aziz Köse
Berkay Pınarcıoğlu
Emrah Kaval
Enes Aydın
Ercan Akdeniz
Fikret Kansız
Gökhan Mercan
Murat Ergin
Rahman Özçelik
Ramazan Özer
Selçuk Ayvaz
Serkan Nakaş
Şuayip Okul
Yener Saygın
Mehmet Kara
Rasim Bulut
Sabri Akdere
Murat Öztan
Serhat Kahraman
Suat Demirkıran
Yasin Çelik
Gürdal Serenli
Orhan Altun
Emrah Kaya
Rıdvan Acet

Etiketler; #bartın #maden #patlama #ölen madenciler #amasra
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