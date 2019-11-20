Mahir Polat, yaşanan organize cinayetleri meclise taşıdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, "Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu'nun içerisinde olma ihtimalinin olduğu bir siyasi hesaplaşma, ülkede güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Türkiye yabancı ülke ajanlarının hesaplaştığı yer midir?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve YDK üyesi Mahir Polat, son zamanlarda Türkiye'de yaşanan organize cinayetleri ve siyasi hesaplaşmaları meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, "Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu'nun içerisinde olma ihtimalinin olduğu bir siyasi hesaplaşma, ülkede güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Türkiye yabancı ülke ajanlarının hesaplaştığı yer midir?" dedi.

Güvenilir ülke imajı zedelendi

Polat, "Türkiye'de son zamanlarda yaşanan cinayet ve hesaplaşmalar sürüyor. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki ölümünün ardından 1 yıl geçmesine rağmen olayın hala aydınlatılamamış olması, olayın ardından Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen 15 kişinin uçağa binip ülkelerine dönmesi tepkilere neden olmuştu. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Samet Erkin, bir otelin önündeki çay bahçesinde otururken; kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetti. Polis olay yerindeki Kırgızistan elçiliğine ait bir aracı şüpheli olarak gördüğü için el koymuş, Samet Erkin'in ise 700 milyon dolar kara para akladığı ortaya çıkmıştı.

Olaylar aydınlatılmalı

Uygur Türkü işadamının öldürülmesi üzerine Kırgızistan Başkonsolosu Erkin Sopokov görevden alındı. Ölümle sonuçlanan bu olaylar akıllarda hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde aydınlatılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Türkiye güvenilir ülke imajını kazanmalı, uluslararası düzeyde güçlü ve itibarlı bir imaj uyandırmalıdır." dedi. Polat, "İstanbul'da yaşadığı evin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümünün aydınlatılması son derece önemlidir. Ülkemizde yaşanan ve hala aydınlatılamayan Kaşıkçı cinayeti, yakın zamanda gerçekleşen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Samet Erkin (Saimaiti Aierken)'in otelinin önündeki çay bahçesinde otururken saldırıya uğrayarak yaşamını kaybetmesi; hem Türkiye'nin güvenliği ve güvenilirliği hakkında tereddütler yaratmakta, hem de Türkiye yabancı ajanların hesaplaşma yeri midir sorusunu akıllara getirmektedir. "diye ifade etti.

Bakan Soylu'ya sorular

1) Olay yerinde Kırgızistan Başkonsolosluğu'na ait siyah Range Rover marka aracın bulunması soruşturulmuş mudur? Soruşturulmuş ise hangi sonuçlar elde edilmiştir?

2) Türkiye İnterpol'un aradığı suçlularla ilgili veri tabanı bilgisine sahip midir? İnterpol tarafından aranan kişi ya da kişilerin Türkiye'ye rahatlıkla girmesinin sebepleri nelerdir? Bu kişiler Türkiye'ye giriş-çıkış yaparken hangi önlemler alınmaktadır?

3) Basına ve kamuoyunu yansımayan ancak Bakanlığınıza intikal eden başka infaz ve hesaplaşma var mıdır?

4) Uluslararası alanda aranan suçlulardan kaç kişi Türkiye sınırları içinde yakalanmıştır?

5) Türkiye'de son beş yılda kaç yabancı uyruklu vatandaş hayatını kaybetmiştir?