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Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

28 Ocak 2022 Cuma 09:17

Bakırköy Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı ve 4 kişi için de yakalama çalışmalarının sürüdüğü belirtildi.

Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ece erken #şafak mahmatyazıcoğlu #ölüm #cinayet #cinayet nedeni
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