'Mahrem imam' operasyonunda 50 gözaltı kararı

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.