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Makam şoförü alınacaktır

Marmaris Ticaret Odası makam şoförü alımı yapacağını açıkladı

Makam şoförü alınacaktır
11 Ekim 2022 Salı 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmaris Ticaret Odası bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere ilanda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli ve tam zamanlı çalışacak 1(bir) adet Erkek makam şoförü alımı yapılacaktır.

 

Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin, 27.10.2022  günü saat 17.00’e kadar, şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir.


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