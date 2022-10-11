Makam şoförü alınacaktır

Marmaris Ticaret Odası makam şoförü alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmaris Ticaret Odası bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere ilanda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli ve tam zamanlı çalışacak 1(bir) adet Erkek makam şoförü alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan kişilerin, 27.10.2022 günü saat 17.00’e kadar, şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir.



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