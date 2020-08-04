Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını öğrendik. İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık." dedi. Gürkan, ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Civar illerden de hissedildi

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.