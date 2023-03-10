Malatya'da 6 katlı bina çöktü

Malatya'da, ağır hasarlı 6 katlı bir bina, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıldı. 

Malatya'da 6 katlı bina çöktü
10 Mart 2023 Cuma 09:09

Olay, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da da hissedilen depremde, önceden ağır hasar alan 6 katlı bina yıkıldı. Çökme ihbarıyla olay yerine, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. 

VALİ ŞAHİN: HERHANGİ BİR CANLININ OLMA İHTİMALİ YOK

Olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, bir kısmı enkaz halinde olan binanın çöktüğünü belirterek, "Hemen arkada bulunan iş makinalarıyla burada enkaz kaldırma çalışmaları yapıyordu. Bina bu şekildeydi, bir parçası yıkılmış bu son artçıyla beraber. Herhangi bir canlının olma ihtimali yok. Zaten enkaz kaldırmaları sırasında kontrollü bir şekilde yıkılıyordu zaten. Bu artçı da onu biraz hızlandırmış. Bu artçıda Malatya'da başka yıkılan bina yok" dedi. 

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