İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
0
KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
0
UYUZ HASTALIĞINDA ARTIŞ!
UYUZ HASTALIĞINDA ARTIŞ!
0
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0

Malatya'da feci kaza! 2'si çocuk 6 kişi öldü!

Malatya'da feci kaza! 2'si çocuk 6 kişi öldü!
25 Eylül 2022 Pazar 09:19

Malatya'da, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Sürücü, eşi, oğlu, gelini ve 2 torunun öldüğü kazanın ailenin Kuşadası tatili dönüşü meydana geldiği belirtildi, TIR şoförü gözaltına alındı. 

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Kuşadası'nda tatil yapan ve Malatya'ya döndükleri öğrenilen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık Yavuz (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su (7) yaşamlarını yitirdi. 

Kaza sonrası Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #trafik kazası #ölüm #malatya kaza
Önceki Haber
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
0
14 yaşındaki çocuğa otobüste istismar!
14 yaşındaki çocuğa otobüste istismar!
0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
0
11 araç ihale ile satılacak
11 araç ihale ile satılacak
0
Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.