İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
İRAN'DA STARLINK'I DEVREYE SOKTU
0
KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
0
UYUZ HASTALIĞINDA ARTIŞ!
UYUZ HASTALIĞINDA ARTIŞ!
0
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0

Malatya'da feci kaza! 5 kişi öldü, 1 kişi yaralı!

Malatya'da feci kaza! 5 kişi öldü, 1 kişi yaralı!
25 Eylül 2022 Pazar 09:19

Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #trafik kazası #ölüm #malatya kaza
Önceki Haber
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu İzmir'de nikah şahidi oldu
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
3 ay önce evlenmişlerdi! Evlerinde vurulmuş olarak bulundular!
0
14 yaşındaki çocuğa otobüste istismar!
14 yaşındaki çocuğa otobüste istismar!
0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak
0
11 araç ihale ile satılacak
11 araç ihale ile satılacak
0
Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
Balıkesir'de komşu kavgası: Baba ve oğlu öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.