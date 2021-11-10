Malatya'da iki katlı bina çöktü: Kolonlar kesildi iddiası

Malatya'da, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehanenin bulunduğu 2 katlı bina, bilinmeyen nedenle çöktü. Seferber olan ekipler, çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 kişiyi yaralı olarak kurtardı. İçerisinde 20 kişinin bulunduğu belirtilen ve ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarına devam ettiği binada alt katta yapılan tadilat nedeniyle kolonların kesildiği iddiaları da araştırılıyor

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan altında iş yerleri, üstünde ise kahvehane bulunan 2 katlı bina, saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Büyük gürültüyle meydana gelen çökme sırasında alt katta bulunan lokantadan 4 kişinin koşarak dışarıya çıktığı belirtildi. Göçükle birlikte toz bulutu dağıldıktan sonra iki katı içiçe giren binanın enkazı altında kalanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise enkazda arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevre il ve ilçelerden arama- kurtarma ekiplerinin de takviye olarak yönlendirildiği enkaz alanında yürütülen çalışmalarda 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11’inin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 2 kişinin ise ağır olduğu bildirildi.

VALİ: 20 KİŞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş, bilinmeyen nedenle çöken binada 20 kişinin bulunduğunun değerlendirildiğini söyledi. Ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve şu ana kadar çıkarılan yaralıların genel anlamda sağlık durumlarının iyi olduğunu, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Vali Aydın Baruş, ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü enkazda zaman zaman sesler duyulduğunu belirterek, "Enkazda kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Binada 20 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak net sayı veremiyoruz, umudumuz enkaz altında kalan vatandaşlarımızı sağlıklı şekilde kurtarmak" dedi.

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Öte yandan, bazı vatandaşlar 40 yıllık olduğu belirtilen binadaki iş yerleri ile üst katındaki kahvehanede bulunan kolonların iş yerlerinin genişletilmesi amacıyla kesildiğini öne sürdü. Malatya Valisi Aydın Baruş, iddialar ile ilgili olarak konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Daha önceki depremlerde bu binamızda hasar oluşması söz konusu değil. Deprem nedeniyle risk taşıdığına ilişkin bilgi yok. Ancak bina içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığını bilmiyoruz, bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havanın karardığı kentte ekipler, çöken binanın enkazında arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda kişinin de merakla takip ettiği çalışmalar sırasında ekipler zaman zaman kalabalığı susturup, dinleme yaparak enkazda kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin arama- kurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürdüğü alanın çevresinde bulunanlardan da binada kaç kişinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

GÜRKAN: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çöken bina enkazında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Gürkan, enkazda kaç kişinin bulunduğu konusunda net bilgi olmadığını belirterek, "Bizlere binada enkazdan çıkarılanlarla birlikte 20 kişinin bulunduğu söylendi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve umudumuz bir an önce sağlıklı şekilde kurtarılmaları. Binada çökmeye neden olan etkenin ne olduğunu da araştırıyoruz" dedi.

BAKAN KOCA: 28 AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bölgede 28 ambulansın görevlendirildiğini duyurdu. Yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız."

VALİLİK: KAYIPLARINIZI BİLDİRİN

Malatya Valiliği ise yaptığı yazılı açıklama ile yakınlarına ulaşamayan kişilerin durumu 112 ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, İnönü Caddesi, 162 nolu binada; 09.11.2021 tarihi saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir."

7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7'sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi. Hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan’ın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında, enkazdan çıkarılan ve halen hastanelerde tedavisi devam eden Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.

LOKANTA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da çöken binanın enkazı altından çıkarılan yaralılar arasında bulunan ve iki katlı binanın altındaki lokantada izinsiz yaptığı tadilat ile çökmeye yol açtığı ileri sürülen Hikmet Doğan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Malatya'da çöken binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Şemseddin Bozdemir, yaşadıklarını anlattı. Çöken binanın alt katındaki fırının daha önce boşaltıldığını ve buranın bitişiğindeki lokantaya dahil edilmeye yönelik tadilat yapıldığını anlatan Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi iş yerine katıyordu. Kendisine binanın eski olduğunu söyleyerek dikkatli olması uyarısında bulunduğumuzda, bize gerekli önlemleri aldığını söylüyordu. Ondan sonra bu olayla karşılaştık. Bina üzerimize çöktü ve patlayan duvarın oluşturduğu boşluktan dışarı çıktım. 2 arkadaşımı da tutup çıkmasını sağladım. Ben üst kata geldiğimde 15- 20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik" diye konuştu.