Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da sağanak yağış çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi. Yağmurda çadırda yaşamın zor olduğunu söyleyen depremzedeler, konteyner isteğinde bulundu.

Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği
15 Mart 2023 Çarşamba 09:08

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da sağanak yağışlar çadırda kalanlara zor anlar yaşattı. Yağışlar nedeniyle çadırlarının su aldığını belirten depremzedeler, bir an önce konteyner kentlere alınmalarını talep etti. Millet Parkı'nda kurulan çadır kentte yaşayan depremzedelerden Ceylan Yılmaz, "Suyun içindeyiz, iki tane küçük çocuğum var, hastam var. Burada zor oluyor" dedi.

Depremzede Fatma Canpolat ise evlerinin depremde hasar aldığını ve çadır kentte yaşamaya başladığını belirterek, "Evimiz hasar gördü, buraya geldik. Çadırlar kuruldu, gayet iyiydi. Şu an yağmurlardan dolayı hem alttan su geliyor hem de üstlerden su damlatıyor. Eşyalarımızı ıslanmasın diye ortaya çekiyoruz. Yağışlar nedeniyle sorun yaşamamak için konteynere geçmek istiyoruz. İnşallah en kısa sürede çıkar ve konteynere geçeriz" diye konuştu. 

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