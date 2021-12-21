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Malatya Turgut Özal Üniversitesi 19 kişi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 19 kişi alacağını duyurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 19 kişi alacak
21 Aralık 2021 Salı 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  hükümlerine  göre  Turgut Özal Üniversitesi'nde istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.


İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir.  Asil  kazananlardan  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımayanların  tespit  edilmesi  halinde  başvuru  yapan  adaylardan  en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır.


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