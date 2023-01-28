Man kamyon almak için 10 sebep

MAN (Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg’ in baş harflerinden ismini almıştır.) bir Alman endüstri kuruluşudur. Daha çok kamyon ve otobüs üretimi ile tanınırlar. Kökleri, 1758 yılına dayanan bir firmadır. Şu anda Avrupa’nın en büyük mühendislik ve ticari araç firmalarından biridir.

MAN kamyonlar işletim ve görüntüleme felsefesi alanlarında iyi puanlar almış kamyonlardır.

Otomatik düz şanzıman MAN TİPMATİC sayesinde konforlu sürüş biçimiyle düşük yakıt kullanımı sağlamaktadır. MAN TİPMATİC şanzıman yük algılama özelliği ile yüke bağlı olarak kalkış için en iyi vitesi seçer. Ayrıca kirden etkilenmeyen araç içi konforuna sahiptirler. Rölantide konforlu sürüş sağlamaktadırlar. MAN kamyonlar MAN sıkışıklık asistanı sayesinde öndeki trafiği algılar, şeridi korur, tahriki freni kendiliğinden kumanda eder böylece sıkışık bir trafikte aracın güvenli şekilde ilerlemesini sağlar.

MAN acil fren sistemleri acil fren durumlarında sürücüyü uyarır. Tehlikeli durumlarda aracı kendiliğinden durdurur. Acil fren flaşörleriyle (ESS) arkadaki trafiği uyarır. MAN kamyonlar hidrostatik önden çekiş özelliklerine de sahiptirler. MAN kamyonlar sürücüleri için yüksek konforlu şekilde iç tasarımları olan kamyonlardır. MAN kamyonların direksiyon simidi konumu kişiye göre ayarlanabilmektedir. Ve araç duruyor iken direksiyon simidi tamamen öne katlanarak yatay konuma getirilebilmektedir.

MAN kamyonlar yüksek güçlü motorlara sahip araçlardır. Man kamyonlar sıradışı donanımlarıyla göz doldurmaktadırlar. İstediğiniz her şey ve daha fazlası MAN Kamyon ile mümkündür.

MAN kamyon almak için 10 özellik ;

•Dijital Ayna Kamera Sistemleri

•Verimlilik ve Ekonomi

•MAN EFFICIENTCRUISE ileri görüşlü sürüş hızı ayarlama sistemi (FGR)

•Gösterge panelinde elektrikli park freni

•Sürücü kabini konforu

•MAN Dönüş yardımı

•MAN TGS Tahrik teknolojisi

•MAN TİPMATİC şanzıman fonksiyonları

•Kaymaz biniş basamağı

•Mutlak yüksek performans