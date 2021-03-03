Manav, kasap, berber, market... gibi işletmelerin çalışma saati değişti

İçişleri Bakanlığı, 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede daha önce açılış saatleri 10:00 olan market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde saat 07.00- 20.00 arasında açık olabileceği belirtildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasında sonra, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Genelge ile market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb. işyerlerinin açılış saati de değişti. Önceden saat 10.00 olarak belirlenen açılış saati 07.00 ile 20.00 arası olarak belirlendi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

MARKET VE BAKKAL GİBİ İŞLETMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILDI

Genelgede, saha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Genelgede ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı kaydedildi.