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Manavgat'ta Bakan Çavuşoğlu'na tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşın yangına müdahale eden uçak sayısının yetersizliğinden yakınmasına Çavuşoğlu, “Konu bu değil” diye yanıt verince tepkiler arttı. Kalabalıktan uğultu ve yuhalama sesleri yükseldi

30 Temmuz 2021 Cuma 09:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte yangınların devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesindeydi. Çavuşoğlu, akşam saatlerinde yangın bölgesinde vatandaşın arasına çıktı, sorunları dinledi.

Bir vatandaş, yangın söndürme uçaklarının yetersizliğinden yakınınca Çavuşoğlu, “3 uçağımız vardı, 3'ü de buradaydı. Bir tanesi sonra gitti” diye yanıt verdi. Bir başka vatandaş ise, “Türk Hava Kurumu'nda 10 tane uçak var hepsi yatıyor” diye çıkıştı.

Çavuşoğlu'nun “Konu bu değil” demesi üzerine bir vatandaş tepki göstererek, “Konu senin yaşında değil” yanıtını verdi. Çavuşoğlu, “Samimiyetten söyledim” cevabını verdi.

Uğultuların ardından Çavuşoğlu, bir grup tarafından yuhalandı. O anlar vatandaşın canlı yayın yaptığı telefon kamerasına yansıdı.

Etiketler; #mevlüt çavuşoğlu #yangın #manavgat yangın #manavgat bakan tepki #yangın tepki
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