Manavgat'taki yangında 7 kişinin öldüğü Kalemler Mahallesi ile ilgili bir detay ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat'ta, alevlerin en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nin adı ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı. Mahallede 1 asır önce büyük yangın çıktığı, kalan birkaç ev nedeniyle adının önce 'Kalanlar', daha sonra okuryazar oranı arttığı için 'Kalemler' olarak değiştirildiği bilgisine ulaşıldı

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangın, sınır ilçeler Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş'a da sıçrayıp günlerce sürdü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70 bin hektar alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale geldi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayvanların da öldüğü yangından 59 mahalle etkilendi. Yangın, 10'uncu gününde söndürülürken, Kalemler alevlerin en çok zarar verdiği mahalle oldu. Kalemler Mahallesi'nde 2 kişi de yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonrası mahallede yıkım çalışmaları başladı, zarar gören evler yıkılıp hafriyatları taşındı. Onarılacak hafif hasarlı evler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve STK'ların desteğiyle yenilenerek yangın mağdurlarına teslim ediliyor.

İKİNCİ KEZ YANGINLA YÜZLEŞTİ

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede Kalemler Mahallesi ile ilgili az bilinen bir detay ortaya çıktı. 1 asır önce yine büyük bir orman yangınıyla neredeyse tamamı yanan mahallede yalnızca birkaç ev kaldığı, bu nedenle adının 'Kalanlar' olduğu, zamanla da hem nüfusun hem de okuryazar oranının artmasıyla isminin 'Kalemler' olarak değiştirildiği bilgisine ulaşıldı.

'YANGIN GELDİ, HEPSİNİ ALIP GİTTİ'

Bölge sakinleri, yangınların mahallenin kaderi haline geldiğini söyledi. Eskiden kapı komşularının olduğu yerlerde şimdilerde yıkılan evlerden kalan taşların olduğunu belirten Hatice Akça, AFAD'ın verdiği konteynerde yaşamaya çalışıyor. Evi yapılana kadar konteynerde eşi Mithat Akça ile oturacağını belirten Akça "Yolun iki tarafında da evler vardı. Komşularımızda oturup, sohbet ederdik. Yangın geldi, hepsini alıp gitti. Evler yandı, ciğerimiz yandı" dedi.

'100 SENE ÖNCE YİNE BÖYLE BÜYÜK YANGIN OLMUŞ'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de Kalemler Mahallesi sakini olduğunu, bölgede kendisine ait sera ile baba evinin zarar gördüğünü söyledi. Yangını duyunca yardıma koştuklarını aktaran Metin, "Benim de köyüm Kalemler, ne yazık ki daha önce de yangınla yüzleşmiş. Atalarımız anlatırdı. 100 sene önce yine böyle büyük yangın olmuş ve evler yanmış. Birkaç ev kaldığı için önce Kalanlar denilmiş. O kalan evler de şu an Kalemler Mahallesi'nin olduğu yerdeki akarsu yatağının kenarına yapılmış. Kalanlar, zaman içinde Kalemler olmuş ancak yangında yine zarar gördü" diye konuştu.

Mahallede tarihi mezarlığın taşları da yanarak zarar gördü. Mahalleli ise bir an önce evlerinin yapılıp kendilerine teslim edilmesini bekliyor.