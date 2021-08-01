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Manavgat'tan yine acı haber geldi!

5 gün önce Antalya Manavgat'ta başlayan yangın devam ediyor. Yangına müdahale devam ederken bir acı haber daha geldi. Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan çiftin, evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alan içerisinde cansız bedenine ulaşıldı

Manavgat'tan yine acı haber geldi!
01 Ağustos 2021 Pazar 17:16

Antalya'nın Manavgat ilçesi 5 gündür alevlere teslim oldu. Farklı noktalarda çıkan pek çok yangın, ilçedeki vatandaşlara adeta felaketi yaşattı. Pek çok ev tahliye edilirken, alevlerden dolayı 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çıkan yangında yanarak küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, öğle saatlerinde evlerinden 500 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşıldı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor. Çiftin yangından kaçarken ormanlık alan içerisinde alevlerin arasında kalarak can verdiği tahmin ediliyor. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazelerinin Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi. Evdeki inceleme sürüyor.

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