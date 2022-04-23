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Mansur Yavaş'ın koltuğuna öyle bir isim oturdu ki...

23 Nisan 2022 Cumartesi 11:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı.

Başkanlık koltuğunda oturan işitme engelli Esila, Ankara'nın şiir gibi bir şehir olmasını ve belediye çalışanlarının her gün işe "başkanın onlara göndereceği şiir" ile başlamalarını istedi. Esila ile Mansur Yavaş ile işaret diliyle selamlaştı ve konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı. 23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Mansur Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.

İşitme engelli Esila,"Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarının her gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" derken "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini de işaret diliyle Mansur Yavaş’a aktardı.

Ardından Mansur Yavaş da Esila'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.

Etiketler; #mansur yavaş #esila #23 nisan #çocuk bayramı #konuşma engelli
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