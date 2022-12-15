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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek ziyareti

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na destek ziyareti
15 Aralık 2022 Perşembe 09:13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da destek için Saraçhane'ye geldi. Yavaş, "Hukuk, siyasetin gölgesinde kaldı" ifadelirini kullandı

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı(ABB) Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek için saat 21.00' sıralarında Saraçhane'ye geldi. Yavaş ve İmamoğlu yaklaşık yarım saat görüşme gerçekleştirdi. Yavaş Saraçhane'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, mahkemenin kararına ilişkin, "Değerlendirmemiz sosyal medyadan yaptık. Hukuksuz bir karar Ekrem beyin yanındayız. 11 belediye başkanı daha önceden de konuşmuştuk onun için buradayız. Yarın inşallah herkes haykıracak, bir hukukçu olarak daha iyi anlıyorum. Maalesef siyasetin gölgesinde kaldı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ekrem İmamoğlu #mahsur yavaş
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