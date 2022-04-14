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Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması: Rahatsız oldum!

Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması: Rahatsız oldum!
14 Nisan 2022 Perşembe 09:30

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı. Konu ile ilgili Yavaş sessizliğini bozdu. Yavaş, kendisine sorulmadan ve fikrinin alınmadan böyle bir şey söylenmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz hafta partisinin cumhurbaşkanı adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Yavaş bir anda siyaset sahnesinde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özdağ, toplumun geniş bir kesiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilgi olduğunu ve Zafer Partisi'nin Yavaş'ı adaylık için göreve çağırdığını söyledi.

Konu hakkında sessizlğini bozan Mansur Yavaş, İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Yavaş, Özdağ'ın açıklamalarına da yanıt verdi.

Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş" sözlerinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen ABB Başkanı, "Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben "Adayım" dememişim. "Aday değilim" diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.

 

"VATANDAŞ KAVGA İSTEMİYOR"

Yavaş, "Fakat her yerde Mansur Yavaş efsanesi dolaşıyor. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kişisel kanaatim... Bir: Vatandaş kavga istemiyor. İki: İnsanların işiyle meşgul olmasını istiyor. Üç: Adaletli ve merhametli davranmasını istiyor. Başka hiçbir şey değil. (Başkan olduktan sonra) Birkaç ay geçti, "Adam işini yapıyor, başka bir şeye karışmıyor" demeye başladılar. Siyaset o manada bizim işimiz değil. Belediye başkanı olarak benim kafam; daha konforlu nasıl yaşatırız, bilişim dünyasında insanların bize ulaşmasını, bizim onlara ulaşmamızı nasıl sağlarız... bunlarla meşgul. Mesela, kar takip sistemi yüzde 100 bana ait. Mesela, pilli sayaçlar geç bağlanıyordu. Yeni bir sistem bulduk. Yarım saatte gidilecek, sayacın pili değişecek, bir saati geçerse cep telefonuma mesaj gelecek, "Hala takılmadı" diye. İnsanların hoşuna giden şey israf yapılmaması, tasarruf edilmesi, şeffaf olunması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi. Halkın gerçek ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. "Kavga etmiyor" diyorlar.

Etiketler; #ümit özdağ #mansur yavaş #cumhurbaşkanı adayı #ankara
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