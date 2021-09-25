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Mardin Artuklu Üniversitesi 16 kişi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Mardin Artuklu Üniversitesi 16 kişi alacak
25 Eylül 2021 Cumartesi 11:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mardin Artuklu Üniversitesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacaktır.

İlana başvuracak olanların ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 


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