HAPİSHANEDE İSYAN: 14 ÖLÜ!
HAPİSHANEDE İSYAN: 14 ÖLÜ!
0
TÜRKİYE BU DÜETİ KONUŞUYOR
TÜRKİYE BU DÜETİ KONUŞUYOR
0
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
YENİ YILDA PAMUKKALE'YE İLGİ
0
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLDU
0

Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralı

Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralı
02 Ocak 2023 Pazartesi 10:20

Mardin’in Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #kaza #ölüm
Önceki Haber
İzmir'de traktörün altında kalan sürücü öldü!
Sonraki Haber
Mardin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 kişi öldü, 5 kişi yaralı
15 kişi mantardan zehirlendi! Aralarında sosyal medya fenomeni de var!
15 kişi mantardan zehirlendi! Aralarında sosyal medya fenomeni de var!
0
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
ODTÜ, 25 öğretim üyesi alacak
ODTÜ, 25 öğretim üyesi alacak
0
Üniversiteye büro personeli alınacak
Üniversiteye büro personeli alınacak
0
Arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü!
Arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü!
0
Bekçi boş arazide ölü bulundu!
Bekçi boş arazide ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.