Mardin'deki katliam gibi kazada ölü sayısı yükseliyor

Mardin’in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü TIR’ın 2 araca çarparak devrildiği kazanın ardından yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü başka bir TIR daldı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri dün akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti.

TIR KALABALIĞIN ARASINA DALDI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken saat 17.45 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü bir başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken, TIR bir apartmana çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi.

KAZADA 20 KİŞİ ÖLDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

'SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ'

Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2’si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında” dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe’nin ailesinin evine giderek, başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTI

Mardin’in Derik ilçesindeki kazanın görgü tanıkları o anları anlattı. Aynı yolda sık sık kazalar yaşandığını belirten Abdulkadir Sol, "Ben burada 30 yıllık esnafım. Bu gördüğünüz noktada kaza olan yerde arabaların suçu yoktur. Yukarıda 4 kilometrelik bir rampa var. Kaza tutanakları vardır. 30 yıldan beri 50 tane arabadan fazla birkaç metre ileride veya geride aynen bu noktada devrilmiştir. Bu şehir merkezinde bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Bu yol bu arabaları kaldıramıyor artık. Yolun mesafesine bakın, genişliğine bakın. Virajlara bakın bir de inişine bakın. Buranın acil bir çevre yoluna ihtiyacı var” diye konuştu.