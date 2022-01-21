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Market hırsızlığı saniye saniye görüntülendi! Rahat tavırları dikkat çekti

21 Ocak 2022 Cuma 09:07

Karabük’te havalandırma penceresini kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.  

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’ndaki bir markete meydana geldi. Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı. Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #market #hırsızlık #karabük #market hırsızlığı
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