Markette 7.7'lik deprem anı kamerada

Kahramanmaraş’ta büyük yıkıma neden olan 7.7'lik deprem anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, raflardaki tüm ürünlerin sarsıntıyla düştüğü anlar yer aldı. 

25 Şubat 2023 Cumartesi 13:05

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin 20’nci gününde, kentteki enkaz kaldırma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Kentte meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ilk deprem anının ise Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 73005’inci Sokak'taki market kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Marketin iç ve dış bahçesindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 04.17’de olan depremde raflardaki ürünlerin yere düştüğü görüldü. 

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