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Markette içki ve sigaraları böyle çaldılar!

28 Mart 2022 Pazartesi 15:24

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişi girdikleri markette bulunan sigara ve içkileri çaldı. O anlar güvenlik kamerası ile görüntülendi. Polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti

Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir markete gece saatlerinde gelen 2 kişi, kepengi açarak içeri girdi. Marketteki yaklaşık 200 bin lira değerindeki içki ve sigaraları çuval ile çantalara dolduran şüpheliler, geldikleri araca binerek bölgeden uzaklaştı.
Sabah markete geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, maskeli 2 kişinin market reyonundaki sigara ve içkileri önce çuvala, daha sonra ise çantalara doldurarak iş yerinden çıktıkları yer alıyor.
Öte yandan, aynı markete 5 gün önce ise bir başka şüpheli çaldığı atla gelerek alışveriş yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #serik #hırsızlık #market hırsızlık
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