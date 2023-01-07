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Markette iğrenç olay! Kameralara yakalandı!

Markette iğrenç olay! Kameralara yakalandı!
07 Ocak 2023 Cumartesi 13:03

Kağıthane'de markette eğilerek kadının eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen Serdar E. tutuklandı.

Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #market #taciz #haber
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