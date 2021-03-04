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Markette korkutan anlar!

Markette yaşanan olay yok artık dedirtti. Alışveriş yapan bir kişi, içeriye giren husumetlisinin boğazına bıçak dayaması ile şoke oldu. Kişi, etraftaki müşteriler ve market çalışanları tarafından kurtarıldı

Markette korkutan anlar!
04 Mart 2021 Perşembe 10:23

Olay Bursa'nin İznik ilçesinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre 65 yaşındaki H.C. markette alışverişini yaptıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. O sırada markete husumetlisi 65 yaşındaki A.A.A. girdi. A., cebinden çıkardığı bıçağı birden bire H.G.'nin boğazına dayadı.

Olayı gören market çalışanı ve müşteriler saldırganın elinden bıçağı almak için harekete geçti. Çıkan arbedede saldırgan, H.G. ve müşteri yere düştü. O sırada market çalışanı da bıçağı almayı başardı.

H.G. olaydan yara almadan kurtulurken, olay polise bildirildi. Markete gelen polis ekipleri A.'yı gözaltına aldı. A. daha sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #market #bıçak çekme
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