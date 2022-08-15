Marmara Üniversitesi 13 kişi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 13 araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesine 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022 olarak belirtilmiştir.



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